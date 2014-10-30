Евросоюз может ужесточить санкции в отношении России, если Москва признает итоги выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, намеченные на 2 ноября. Об этом пишет в четверг, 30 октября, «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ЕС. Брюссель, как напомнил источник, считает выборы в самопровозглашенных республиках нарушением минских соглашений. «Соответственно, признавая эти выборы легитимными, Россия способствует не урегулированию кризиса, а наоборот — трансформации его в замороженный конфликт», — пояснил он, отметив, что «в арсенале ЕС есть еще не исчерпанные возможности по наращиванию санкций». Источник в российском правительстве, в свою очередь, подтвердил существование закрытого приложения к минским соглашениям, в котором оговаривались проведение выборов в Донбассе до 3 ноября. Именно на них намекал в своем выступлении на Валдайском форуме в Сочи президент РФ Владимир Путин. В то же время собеседник издания отметил, что в общении с европейскими дипломатами ни Россия, ни Украина наличие секретных соглашений не подтверждали. Таким образом, в своей политике Брюссель будет исходить из того, что дополнительных договоренностей не существует, отметил источник. В среду Европейская комиссия осудила намерение России признать запланированные на 2 ноября выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В Брюсселе напомнили, что минские соглашения между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками предусматривают проведение досрочных местных выборов в соответствии с украинским законодательством. Выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР, по мнению Еврокомиссии, противоречат Минскому протоколу и подрывают «прогресс в поиске устойчивого политического решения в этих рамках». МИД РФ в ответ назвал выборы в самопровозглашенных республиках шагом на пути перехода к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. В ведомстве напомнили, что минские соглашения предусматривают проведение голосования в Донбассе, а также обвинили противников выборов в желании «максимально отсрочить их проведение».