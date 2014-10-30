Вчера, 29 октября, на проезжей части по улице У.Громовой случайный прохожий обнаружил вещество, похожее на ртуть, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ulica Примерно в 19 часов 29 октября случайный прохожий обнаружил вещество, напоминающее ртуть. Оно было разлито на проезжей части возле дома №13 по улице У.Громовой. На место выехали спасатели, полицейские и санврачи, которые взяли пробу на исследование вещества. Предположительно было разлито около 300 граммов вещества. Как сообщили в полиции, вещество было собрано, в настоящее время идет проверка. Фото Медета МЕДРЕСОВА