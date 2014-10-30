Сегодня, 30 октября, в СОШ города Уральска, в рамках республиканской акции, Манарбек ГАБДУЛЛИН наградил восьмиклассника, который посодействовал в раскрытии тяжкого преступления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". nagrada1 Шестнадцатилетнему ученику вручили грамоту и мобильный телефон Galaxy. - Я шел со школы домой, когда увидел, что двое мужчин напали на водителя "Газели", - рассказывает ученик. - После того как один из нападавших ударил по лобовому стеклу, водитель выбежал, но нападавшие побежали за ним с битой. После этого один из мужчин взял что-то из машины, и они скрылись. По словам восьмиклассника, пострадавший зашел в соседний магазин и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов. Когда на место ЧП прибыла полиция, хозяин этого магазина рассказал о школьнике, который все видел. - Часов в восемь вечера ко мне домой приехали сотрудники полиции и попросили проехать с ними, - говорит мальчик. - Я с дядей поехал в УВД, где меня допросили о том, что я видел. Также я помог составить фоторобот, по которому и опознал одного из нападавших. По словам Манарбека ГАБДУЛЛИНА, сейчас оба нападавших задержаны. Фото Медета МЕДРЕСОВА