Ренате ШИМКОРАЙТ  и и.о. акима области Гумар ДЮСЕМБАЕВ обсудили вопросы взаимодействия региона с ФРГ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». konsul2 - Товарооборот Атырауской области с Германией с начала года составил 108,7 млн долларов, это более чем в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день в области работает около 600 крупных и средних предприятий, доля которых в объеме промышленного производства республики составляет более 25%, - сказал на встрече с генконсулом Гумар ДЮСЕМБАЕВ По данным местных властей, в области созданы и успешно работают порядка 900 совместных предприятий. Из них 15 предприятий с долевым участием капитала из Германии. Власти призвали немецкий бизнес активно участвовать в совместных проектах. - Для размещения новых производств мы готовы предложить земельные участки на территории индустриальной зоны с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой за счет государства и на специальной экономической зоне «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», - подчеркнул Гумар ДЮСЕМБАЕВ konsul konsul3