Сегодня, 30 октября, судья Уральского городского суда Найля ДЖУНУСОВА признала двух мужчин виновными в вымогательстве и самовольном присвоении звания представителя власти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sud1212 Двое мужчин, один из которых житель Уральска, а второй - Аксая, нынешним летом пришли домой к уральцу, представились сотрудниками полиции и сказали, что он якобы был замечен в сбыте наркотических средств, и дома у него хранятся денежные средства, добытые преступным путем, то есть от сбыта наркотиков. Далее они предложили ему не предавать дело огласке, а передать им деньги. В итоге молодые люди двумя траншами  получили от потерпевшего сначала 30 тысяч тенге, а потом еще 50 тысяч тенге. За неимением собственных средств, потерпевший обратился за помощью к отцу, который, узнав в чем дело, обратился к реальным полицейским. Нужно отметить, что оба подсудимых к полиции никакого отношения не имеют. В ходе следствия деньги вымогатели вернули, и на суде потерпевший заявил, что претензий к ним не имеет. Сами же подсудимые свою вину по части вымогательства не признавали, заявляя, что это было мошенничеством. Тем не менее, судья Найля ДЖУНУСОВА признала их виновными и приговорила обоих к пяти годам ограничения свободы. К слову, один из подсудимых после приговора поблагодарил судью за справедливое решение. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.