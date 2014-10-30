Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. phph85 По словам инспектора УАП ДВД ЗКО Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, 30-31 октября управлением административной полиции запланировано проведение акции «Я и мой полицейский». - Цель данной акции - познакомить детей, а через них и взрослых, с работой полиции, также обучить их некоторым основным правилам поведения в общественных местах и на дорогах, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - В ходе проведения мероприятий для учащихся младшего школьного возраста и воспитанников старших групп детских садов пройдут беседы, лекции и тематические игры на темы: «Полицейский - друг и защитник». В первую очередь, конечно, будут доведены правила поведения в общественных местах и на дорогах, а также правила поведения при общении с незнакомыми людьми и многое другое. По словам инспектора, полицейские покажут детям служебные автомашины участковых инспекторов полиции, дорожно-патрульный службы. - Сегодня для курсантов военно-технической школы уже прошла  беседа по соблюдению правил дорожного движения с демонстрацией сюжетов с мест реальных дорожно-транспортных происшествий, совершенных на территории нашей области за последние годы, - говорит инспектор.