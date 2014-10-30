Полиция Актобе разыскивает мужчину, который вчера, 29 октября, напал на 9-летнюю девочку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Это случилось примерно в 4 часа дня. Школьница шла домой, как вдруг кто-то схватил ее сзади и закрыл руками лицо. Происходящее увидела случайно проходившая мимо женщина и стала кричать, чтобы незнакомец немедленно отпустил девочку. Прибежав домой, школьница рассказала все матери, и уже через 25 минут они были в полиции. Мама потерпевшей написала заявление. Стражи порядка теперь пытаются установить личность нападавшего. Чего он добивался от школьницы - тоже еще неизвестно. - 29 октября в Саздинский отдел полиции обратилась мама 9-летней девочки и сообщила о том, что, со слов девочки, она возвращалась домой, сзади подошел неизвестный мужчина. Лицо, национальность, одежду нападавшего девочка не увидела. Подошел и закрыл лицо рукой. Сейчас ведутся оперативные мероприятия по установлению личности мужчины, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН.