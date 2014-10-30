Вчера, 29 октября, Александра ПЕТРОСЯН отвела младшую дочь Жасмин в нулевой класс СОШ №6 и не вернулась домой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на родных. propala sasha - К 8 утра она отвела ребенка в школу и домой не вернулась, - рассказывает сестра пропавшей Анна БЕССОНОВА. - Когда она не пришла к назначенному времени домой, муж стал звонить ей на мобильный, но тот уже был отключен. К обеду мама позвонила в полицию, чтобы подать заявление, но там ответили, что раз вы (родные - прим. автора) живете в районе Затона им. Чапаева, а она в центре, то пусть пишет муж и не приняли заявление. По словам родных, такое произошло впервые. Всех, кто располагает какой-либо информацией об Александре ПЕТРОСЯН, просим позвонить по телефону: 8 777 830 49 74.