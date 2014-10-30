Сегодня, 30 октября, в межрайонном экономическом суде состоялись прения сторон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На прениях сторон свои доводы привели уральские перевозчики и ГУ "ЖКХ ПТ и АД". Напомним, 7 уральских перевозчиков обратились с иском в суд на бездействие ЖКХ. По словам представителя перевозчиков Калимы УТЕШЕВОЙ
, еще в феврале нынешнего года руководители предприятий перевозчиков подали заявки в ЖКХ на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. В апреле госорган ответил ответчикам, попросив предоставить расчеты. Расчеты были предоставлены в этом месяце. Однако ответа от отдела коммунального хозяйства так и не получили, несмотря на то, что неоднократно и письменно, и устно обращались в госорган. В июне перевозчики повторно обратились в ЖКХ. Однако и тогда, как утверждают истцы, ответа они не дождались и были вынуждены обратиться в суд.
Между тем, ЖКХ с исковым заявлением перевозчиков не согласно.
- В исковом заявлении истцы утверждают, что отделом не принято никаких мер по установлению тарифа по предоставленным ими расчетам, - сказала представитель ЖКХ. - Однако данные расчеты для проведения экспертизы были направлены в отдел экономики и бюджетного планирования акимата города. Изучив расчеты перевозчиков, отдел экономики и бюджетного планирования приходит к заключению о том, что анализ данных обследования в разрезе маршрутов показывает несоответствие данных по отдельным маршрутам действительности. В связи с чем рекомендовано проведение обследования с привлечением представителей общественности. После чего в акимате города было проведено совещание, на котором было решено в период с 8 сентября по 15 октября провести хронометражное обследование пассажиропотока по всем городским маршрутам для уточнения некоторых коэффициентов расчетов тарифов, предоставленных перевозчиками. И уже по итогам обследования должен быть определен усредненный тариф и рассмотрен вопрос повышения тарифа.
По словам представителя ЖКХ, 28 октября отдел экономики и бюджетного планирования предоставил заключение, которое показало следующее: "В результате рассмотрения и проведения анализа фактических данных отдельные статьи затрат были скорректированы в сторону уменьшения. После внесения коррективов по статьям затрат усредненный тариф составил 60,29 тенге, то есть ниже расчетного усредненного тарифа представленных перевозчиками на 27,73 тенге. После чего она попросила суд в удовлетворении иска отказать.
Между тем, как заявила Калима УТЕШЕВА
, это заключение на заседании комиссии во вторник, 28 октября, было отменено. Подвергла сомнению представитель истцов и переписку перевозчиков и ЖКХ, пояснив, что в письмах-ответах от ЖКХ нет исходящих номеров, и даты, а следовательно, оно не может быть рассмотрено в качестве доказательств.
Между тем, сами перевозчики уверяют, что вопрос рассмотрения тарифа даже не может ставиться под сомнение, поскольку было повышение цен на продукты, была девальвация, повышалась цена на топливо, поэтому стоимость проезда должна повыситься.
- У нас работают тысячи людей, а зарплаты мы им повысить не можем, - рассказал директор ПАП №1 Азирбай УМБЕТАЛИЕ
В. - На наших предприятиях заработные платы ниже средних по области почти вполовину. Люди уходят, и их понять можно. Мы купили в кредит автобусы и теперь не можем выплачивать их.
По словам перевозчиков, тариф необязательно повышать до 80 или 85 тенге. Власти могли бы решить вопрос субсидированием. Взять к примеру Алматы или Астану, где помимо оплаты за проезд в 80 тенге в Астане и 90 тенге в Алматы государство субсидирует перевозчиков из бюджета.
К слову, прокурор иск перевозчиков не поддержала, не найдя в нем состава.
Решение по делу будет оглашено завтра, 31 октября, в 9.30 часов.
Фото и видео Ербола АМАНШИНА