Зарубежный сайт "Meduza" заблокирован в Казахстане до решения суда за разжигание межнациональной розни, сообщает ИА "Новости-Казахстан". "Сайт Meduza разместил статью, содержащую пропаганду и разжигание межнациональной розни и нарушения территориальной целостности страны. Временно ограничен доступ сайта в связи с иском Комитета по связи, информации и информатизации Министерства по инвестициям и развитию", - сообщили в пресс-службе комитета по связи, информации и информатизации министерства по инвестициям и развитию. Отмечается, что уполномоченный орган в области контроля за соблюдением законодательства СМИ от 21 октября, в порядке главы 36-3 гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан инициировал исковое заявление в Есильский районный суд города Астана о признании продукции, размещенной в иностранных средствах массовой информации и интернет-ресурсах, незаконной и ходатайство об обеспечении искового заявления о прекращении распространения продукции данного интернет-ресурса на территории Республики Казахстан. "Комитетом также в районный Есильский суд было внесено ходатайство о проведении психолого-филолого-лингвистической экспертизы репортажа Ильи Азара", - добавили в пресс-службе. Ранее в СМИ сообщалось, что на страницах сайта вышел текст журналиста Ильи Азара о жизни русской общины в Усть-Каменогорске, который вызвал неоднозначную реакцию со стороны казахстанцев. Позже представители группы славянских организаций Восточного Казахстана, на основе комментариев которых и был написан материал Ильи Азара, опубликовали открытое письмо в ответ на скандальный материал.