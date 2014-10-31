Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на прокуратуру Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта timeskz.kz Иллюстративное фото с сайта timeskz.kz По данным надзорного органа, проверка деятельности государственного центра по выплате пенсий выявила ряд нарушений. В частности, в центр, который также выплачивает и пособия по случаю потери работы, обратились более 100 человек. Все они лишились работы по различным обстоятельствам и были зарегистрированы в качестве безработных в городском отделе занятости и социальных программ. По закону, после того как временно безработные устраиваются на работу, их снимают с учета горсобеса. Но в данном случае ГЦВП продолжал выплачивать им  пособия. В результате ущерб государству составил 4,5 млн тенге. Еще около 1,5 млн тенге было незаконно перечислено лицам, переехавшим за пределы Казахстана.