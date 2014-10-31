Ученые французского национального агентства по исследованию СПИДа (АНРС) объявили о создании препарата, способного снизить риск заражения ВИЧ на 90 процентов. При этом действие лекарства будет наиболее эффективным, если принимать его во время полового акта, пишет газета Independent. Иллюстративное фото с сайта nws.su Иллюстративное фото с сайта nws.su В статье разработку называют "большим прорывом в борьбе с ВИЧ-инфекцией". По словам ученых, чудо-таблетка уже успешно опробована на добровольцах. В эксперименте приняли участие около 400 мужчин. В результате приема препарата у этих людей значительно сократился риск заражения ВИЧ, отмечают авторы исследования. Фонды по борьбе со СПИДом призывают повсеместно использовать новое лекарство для профилактики. Если такие таблетки применять постоянно, то это сможет серьезно сократить затраты на здравоохранение в вопросах профилактики вируса иммунодефицита. На сегодня в мире насчитывается около 34 миллионов человек, которые являются носителями ВИЧ-инфекции. Больше всего зараженных в Эфиопии, Нигерии, Замбии, ЮАР и Зимбабве. Наиболее распространенным способом передачи инфекции является секс без презерватива. Почти половина всех новых случаев инфицирования выявляется среди мужчин-геев.