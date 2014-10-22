Имангали Тасмагамбетов может быть назначен министром обороны Казахстана, сообщил ИА Новости-Казахстан источник, знакомый с ситуацией. Фото с сайта aikyn.kz Фото с сайта aikyn.kz "Имангали Тасмагамбетов оставит свой пост акима Астаны и будет представлен на должность министра обороны Казахстана", - сказал собеседник агентства. Напомним, ранее СМИ сообщили, что аким Астаны Имангали Тасмагамбетов и министр обороны Казахстана Серик Ахметов уходят со своих постов.