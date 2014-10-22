В Казахстане средняя себестоимость добычи нефти составляет 50 долларов США. Об этом заявил первый вице-министр энергетики Казахстана Узакбай Карабалин, передает Kursiv.kz. Иллюстративное фото с сайта masterok.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта masterok.livejournal.com "У нас сейчас имеется около 200 месторождений, и они на разной стадии своего развития. Конечно, это во многом зависит от того, какое месторождение. Разные затраты. Но в среднем можно говорить о том, что мы по традиционным нашим месторождениям имеем порядка 50 долларов себестоимость (добычи). В отдельных случаях она может зашкаливать в ту или другую сторону. То есть, это говорит о том, что у нас пока запас есть между себестоимостью и стоимостью продажи нефти, но в то же время, цена нефти, которую мы знаем по Brent и так далее, это на борту, то есть надо дополнительно учитывать транспортировку и прочее. Поэтому снижение цены на нефть, конечно, в определенной степени влияет также на саму хозяйственную деятельность этих предприятий", - сказал Карабалин. По словам вице-министра, нельзя забывать и о дополнительных затратах, которые могут возникать у предприятий. "С одной стороны, месторождения, особенно те, которые молодой возраст прошли, перешли уже на механизированные способы работы. Работают качалки, нефонтанная добыча. Таким образом, там себестоимость, конечно, возрастает. Нефтяные месторождения все время должны подпитываться капвложениями. Для того, чтобы нормально работали. В том числе, приходится бурить новые скважины для того, чтобы уплотнять сетки, или же с одного горизонта переходить на другой", - сказал чиновник. Между тем Венесуэла, которая имеет одни из самых больших в мире запасов нефти, при формировании бюджета 2015 года решила исходить из цены барреля нефти в 60 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Noticias24. В ближайшие недели документ должен быть рассмотрен парламентом, чтобы быть утвержденным до конца года. Сейчас стоимость барреля венесуэльской нефти составляет на рынке 77,65 доллара, что является самым низким показателем за последние четыре года. В день Венесуэла экспортирует примерно 2,5 миллиона баррелей нефти, основная часть которой идет в США и Китай. Всего в экспорте Венесуэлы нефть играет самую важную роль - на нее приходятся 96 из каждых 100 долларов, зарабатываемых на внешней торговле. Отметим, что по состоянию на 22 октября, нефть марки Brent торговалась на рынках в районе 86 долларов за баррель.