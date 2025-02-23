Кто одевает казахстанцев?

По данным портала EnergyProm.kz, по итогам января 2025 года цены на верхнюю одежду в Казахстане выросли на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го. Наибольшее удорожание было отмечено в Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях. Наименьший годовой рост цен зафиксировали в Павлодарской и Жамбылской областях.

Мужская одежда подорожала в среднем на 9,9%, женская — на 10,3%, детская — на 9,7%.

Среди мужской одежды больше всего выросли в цене ветровки, пуховики и футболки, джемперы, нижнее бельё, сорочки и майки, спортивные костюмы, носки, брюки, пальто, костюмы-двойки, джинсы.

Среди женской одежды больше всего прибавили в цене ветровки, пуховики, нижнее белье, пальто, колготки, халаты и шубы, а так же ночные сорочки, джемперы, спортивные костюмы и футболки, платья и костюмы-двойки, блузки и бюстгальтеры, джинсы, юбки, брюки.

Среди детской одежды больше всего подорожали демисезонная верхняя одежда, зимние куртки для школьников, сорочки, джемперы, зимние комбинезоны и школьные костюмы, спортивные костюмы и нижнее бельё, блузки, колготки, футболки, пижамы, платья, юбки, носки и гольфы, брюки, костюмы, джинсы.

Заметим: казахстанские производители практически не обеспечивают рынок одеждой, причём уровень самообеспеченности остаётся крайне низким на протяжении долгих лет — ситуация никак не улучшается.

Так, по итогам января–ноября прошлого года отечественные компании смогли покрыть спрос на верхнюю одежду лишь на 0,6%. В стране было произведено 602,6 тысяч единиц верхней одежды, тогда как импорт составил колоссальные 92,3 миллиона единиц. При этом реализация верхней одежды в Казахстане сократилась до 88,4 миллиона изделий.

Рассмотрим детальнее импорт. За 12 месяцев прошлого года в страну было завезено 159,7 тысяч тонн одежды на сумму 2,2 миллиарда долларов США.

При этом из стран СНГ было импортировано 49,8 тысяч тонн одежды — на 21,7% больше, чем за 2023 год. Крупнейшим поставщиком стала Россия, за ней следуют Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

В свою очередь, импорт из стран, не входящих в СНГ, сократился на 23%, составив 109,9 тысяч тонн. Основные поставщики — Китай, Турция и Бангладеш.