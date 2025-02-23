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Социум Экономика

Колледжи Казахстана теперь получают лицензии по специальностям

Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации.
Жулдызхан Хасангалиева
Колледжи Казахстана теперь получают лицензии по специальностям

Более 200 колледжей уже перешли на новую систему лицензирования. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК. Раньше лицензии выдавали на отдельные квалификации, теперь — на целые специальности. Это поможет колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике и готовить востребованных специалистов.

— Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность, — отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.

Министерство уже объяснило колледжам, как будет проходить лицензирование, и составило график переоформления документов. Завершить процесс планируют к 1 марта 2025 года. Колледжи могут подать заявки на новые лицензии или обновить старые. Порядок подачи и сроки останутся прежними. Ранее в министерстве сообщили, что в новом учебном году по госзаказу в колледжи примут 145 тысяч студентов — это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

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Напомним, президент Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В этот период планируется провести реформу системы технического и профессионального образования. Глава государства подчеркнул необходимость того, чтобы люди, добившиеся успеха честным и усердным трудом, всегда пользовались уважением и почётом. Также Год рабочих профессий будет способствовать продвижению в обществе идей трудолюбия и профессионализма. 

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