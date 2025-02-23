Колледжи Казахстана теперь получают лицензии по специальностям

Более 200 колледжей уже перешли на новую систему лицензирования. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК. Раньше лицензии выдавали на отдельные квалификации, теперь — на целые специальности. Это поможет колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике и готовить востребованных специалистов.

— Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность, — отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.

Министерство уже объяснило колледжам, как будет проходить лицензирование, и составило график переоформления документов. Завершить процесс планируют к 1 марта 2025 года. Колледжи могут подать заявки на новые лицензии или обновить старые. Порядок подачи и сроки останутся прежними. Ранее в министерстве сообщили, что в новом учебном году по госзаказу в колледжи примут 145 тысяч студентов — это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Напомним, президент Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В этот период планируется провести реформу системы технического и профессионального образования. Глава государства подчеркнул необходимость того, чтобы люди, добившиеся успеха честным и усердным трудом, всегда пользовались уважением и почётом. Также Год рабочих профессий будет способствовать продвижению в обществе идей трудолюбия и профессионализма.