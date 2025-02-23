Жителя ЗКО лишили прав на 8 лет за отказ от медосвидетельствования

В суде №2 района Бәйтерек рассмотрели дело водителя, который не остановил машину по требованию полиции и отказался от медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел в селе Махамбет. Полицейские потребовали остановиться, но водитель проигнорировал их сигнал. Позже он отказался проходить тест на опьянение, несмотря на предупреждение об ответственности.

На суде мужчина вину не признал, заявив, что не был за рулем и что ему не зачитали права.

Однако суд признал его виновным и назначил наказание: 17 суток ареста и лишение водительских прав на 8 лет. Решение вступило в силу.