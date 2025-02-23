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Происшествия Социум

Жителя ЗКО лишили прав на 8 лет за отказ от медосвидетельствования

Водителя просили остановиться, но проигнорировал полицейских.
Жулдызхан Хасангалиева
Жителя ЗКО лишили прав на 8 лет за отказ от медосвидетельствования

В суде №2 района Бәйтерек рассмотрели дело водителя, который не остановил машину по требованию полиции и отказался от медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел в селе Махамбет. Полицейские потребовали остановиться, но водитель проигнорировал их сигнал. Позже он отказался проходить тест на опьянение, несмотря на предупреждение об ответственности.

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На суде мужчина вину не признал, заявив, что не был за рулем и что ему не зачитали права.

Однако суд признал его виновным и назначил наказание: 17 суток ареста и лишение водительских прав на 8 лет. Решение вступило в силу.

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