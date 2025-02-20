Момент распития алкоголя за рулём попал на видео в Уральске

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того водитель авто попытался скрыться, выбежав с автомобиля. Однако его поймали.

В Уральске сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Инцидент произошел в 10-м микрорайоне города. Сотрудники Центра оперативного управления с помощью камер видеонаблюдения заметили, как водитель авто после употребления спиртного сел за руль. Информацию передали патрульным полицейским.

— Сотрудники батальона патрульной полиции остановили Toyota. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель авто попытался скрыться, выбежав с автомобиля. Однако его поймали. В отношении водителя составлен административный протокол, а автомобиль водворен на спецстоянку, — пояснили в ведомстве.

Теперь мужчине грозит арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Только 18 февраля 2025 года полицейские выявили 13 водителей, которые управляли авто в состоянии опьянения.



