Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Момент распития алкоголя за рулём попал на видео в Уральске

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того водитель авто попытался скрыться, выбежав с автомобиля. Однако его поймали.
Кристина Кобина
Момент распития алкоголя за рулём попал на видео в Уральске

В Уральске сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Инцидент произошел в 10-м микрорайоне города. Сотрудники Центра оперативного управления с помощью камер видеонаблюдения заметили, как водитель авто после употребления спиртного сел за руль. Информацию передали патрульным полицейским.

Главный баннер

— Сотрудники батальона патрульной полиции остановили Toyota. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель авто попытался скрыться, выбежав с автомобиля. Однако его поймали. В отношении водителя составлен административный протокол, а автомобиль водворен на спецстоянку, — пояснили в ведомстве.

Теперь мужчине грозит арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Только 18 февраля 2025 года полицейские выявили 13 водителей, которые управляли авто в состоянии опьянения.


дорожные полицейские водитель ЦОУ

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article