Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области высказался о январской трагедии. Алматы приходит в себя после погромов. Фото По словам президента, в стране должно восторжествовать верховенство закона.
- Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января. Из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов. А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа, - сказал глава государства.
По словам Касыма-Жомарта Токаева, в скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, «проявил двуличие и трусость». Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших её, будет продолжено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.