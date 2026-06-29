Кто устроит сцену на ровном месте: рейтинг самых скандальных знаков зодиака

Астрологи изучили особенности всех 12 знаков и выяснили, кто из них чаще других идет на открытую конфронтацию, а кто предпочитает уходить от ссор.

Астрологи часто говорят о совместимости и удачных днях, но давайте будем честны: иногда хочется знать, кто из нашего окружения способен взорваться без предупреждения. Эксперты Mixnews составили рейтинг всех знаков зодиака - от самых спокойных "миротворцев" до настоящих мастеров скандала.

12-9 места: почти ангелы

12 место - Водолей . Живут в своем измерении, избегают ответственности и просто не считают ссоры чем-то важным. Им проще весело болтать ни о чем, чем тратить время на выяснение отношений.

. Живут в своем измерении, избегают ответственности и просто не считают ссоры чем-то важным. Им проще весело болтать ни о чем, чем тратить время на выяснение отношений. 11 место - Весы . В них нет "инстинкта самосохранения": они физически не могут отстоять свое мнение. Предпочитают гармонию, даже если внутри давно всех мысленно уничтожили.

. В них нет "инстинкта самосохранения": они физически не могут отстоять свое мнение. Предпочитают гармонию, даже если внутри давно всех мысленно уничтожили. 10 место - Близнецы . Большие дети, которым просто лень истерить. Для них важнее праздник каждый день, чем попытки кому-то что-то доказать.

. Большие дети, которым просто лень истерить. Для них важнее праздник каждый день, чем попытки кому-то что-то доказать. 9 место - Лев. Скандалят редко и только если задеть их эго. Но так как Львами обычно восхищаются, поводов для "извержения вулкана" у них почти нет.

8-5 места: лучше не злить

8 место - Телец . Охраняют свои ресурсы (особенно деньги) с трепетом. В гневе реально страшны, но до этой стадии их лучше не доводить.

. Охраняют свои ресурсы (особенно деньги) с трепетом. В гневе реально страшны, но до этой стадии их лучше не доводить. 7 место - Стрелец . Оптимисты до такой степени, что это утомляет. Не любят сцены, так как это мешает им дальше веселиться.

. Оптимисты до такой степени, что это утомляет. Не любят сцены, так как это мешает им дальше веселиться. 6 место - Овен . Агрессия без изысков: кричат, требуют и давят, пока не добьются своего. Категорически не терпят советов, как им жить.

. Агрессия без изысков: кричат, требуют и давят, пока не добьются своего. Категорически не терпят советов, как им жить. 5 место - Скорпион. Настоящие противники. Могут нанести удар в самый неожиданный момент, если того требует их самолюбие или личная выгода.

4-1 места: мастера конфликтов

4 место - Рыбы . Мастера драматизации. Врут легко, сплетничают и делают невинные глаза, если их пытаются уличить в интригах.

. Мастера драматизации. Врут легко, сплетничают и делают невинные глаза, если их пытаются уличить в интригах. 3 место - Рак . Несут обиды через всю жизнь и получают искреннее удовольствие, первыми начиная споры. На самом деле им просто очень нужно, чтобы их любили.

. Несут обиды через всю жизнь и получают искреннее удовольствие, первыми начиная споры. На самом деле им просто очень нужно, чтобы их любили. 2 место - Дева . Сварливые пессимисты, для которых критика - это образ жизни. Могут изводить окружающих по любому поводу, причем месть у них холодная и расчетливая.

. Сварливые пессимисты, для которых критика - это образ жизни. Могут изводить окружающих по любому поводу, причем месть у них холодная и расчетливая. 1 место - Козерог. Безоговорочный лидер. Убежденные деспоты, которые не переносят шуток в свой адрес и искренне считают, что все вокруг глупее них. Редкое сочетание мании величия и заниженной самооценки в одном флаконе.

Помните: каким бы ни был ваш знак, это не приговор. Наш характер, умение договариваться и доброта зависят только от нас самих, а не от положения планет на небе. В конце концов, взрослый человек всегда может выбрать диалог вместо скандала.