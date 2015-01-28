107 148 тенге - средний размер заработной платы в ЗКО в 2014 году. А теперь узнайте, каков средний размер вашей заработной платы, согласно статистике, и какие профессии нынче в спросе в Уральске.
Согласно данным департамента статистики по ЗКО, средний размер заработной платы в 2010 году составлял 80101 тенге, в 2012 году - уже 90728 тенге, а в прошлом году этот показатель составил аж 107 148 тенге. Вот так-то!
Выяснилось, что самая высокая заработная плата в нашем регионе у работников сферы промышленности - в среднем, 220 тысяч 796 тенге, а самая низкая - у работников в отрасли "Искусство, развлечение и отдых" – 51 158 тенге.
Есть в нашей области люди, чья зарплата в месяц переваливает за миллион тенге. Так, к примеру, инженеры по добыче нефти и газа в нашем регионе в среднем получают 1 миллион 399 тысяч 288 тенге (!).
По сравнению с ними просто нищенской выглядит зарплата их коллег. Например, в той же сфере добычи сырой нефти и природного газа бухгалтеры получаю в среднем 477 тысяч тенге в месяц, техники-технологи - 441 тысячу тенге. По крайней мере, именно такие среднемесячные номинальные заработные платы одного работника сформировал в сентябре прошлого года в ЗКО департамент статистики.
В спросе врачи и дворники
Между тем, по словам заместителя руководителя городского отдела занятости и социальных программ Кырмызы АЙТКАЛИЕВОЙ
, на сегодняшний день в Уральске на учете по безработице стоят 1005 человек.
- К нам от работодателей поступают заявки на вакантные рабочие места, - рассказала Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. - Вообще, согласно закону "О занятости населения", работодатели обязаны сообщать нам вакансии в течение трех дней. Если у нас есть граждане, соответствующие той или иной вакансии, мы их направляем. В настоящее время у нас насчитывается 146 вакансий, каждый день это число меняется, кто-то трудоустраивается, вместо них появляются новые.
Так, на утро 26 января через отдел занятости работодателям требовались работники по 20 рабочим вакансиям, которые не требуют специальной подготовки, например, дворники. Кроме того, в Уральске спросом пользуются врачи, крановщики, электрики, учителя, инженеры, бухгалтеры.
- Подобрать врачей, естественно, сложно, на них сейчас у нас есть 15 заявок, - продолжает Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. - 6 заявок на инженеров-связистов, электриков по КиПу. В основном практически все работодатели требуют опыт работы.
Проблемой для отдела занятости является то, что не все предприятия города подают свои заявки и сообщают о появившейся вакансии в организации.
- У нас есть квота для инвалидов и лиц, освободившихся с мест лишения свободы. Устанавливается квота от общего числа рабочих мест, для инвалидов - 3%, а для лиц осужденных и детей-сирот - 1%, - продолжает замруководителя отдела. - Люди разные встречаются, кто-то с желанием идет, кто-то нет, кто-то сразу устраивается, а кому-то предприятия отказывают. Вообще, работа в городе есть.
По данным отдела занятости, в прошлом году в Уральске было трудоустроено 2832 человека, 351 человек был трудоустроен временно на общественных работах. Также работу через отдел занятости в прошлом году нашли 23 освободившихся из мест лишения свободы, пятеро были направлены на обучение, один человек на общественные работы и шестеро на социальные рабочие места, когда половину заработной платы оплачивает работодатель, а вторую половину государство. Таким же образом отдел направляет выпускников вузов на молодежную практики для получения опыта.
Учителя меняют профессию
О том, что работа есть, но не все и не всегда хотят работать по своей специальности и по предложенной заработной плате, говорят в кадровых агентствах города.
- В нашем городе требуются бухгалтеры, офис-менеджеры, кадровики, айтишники, - рассказывает директор кадрового агентства Айгуль ЗАРИФОВА. - Вакансий для работы вахтовым методом очень мало, сейчас в этой сфере наблюдается стагнация. Но так происходит каждый год в начале года, примерно до марта, пока тендеры разыграются, пока выявится победитель. На сегодняшний день в нашем кадровом агентстве для работы вахтовым методом требуются повара, инженеры-электрики, электрики КиПа.
В кадровое агентство, по словам директора, обращаются люди разных специальностей. Чаще всего молодежь без опыта работы.
- Очень часто приходят выпускники вузов, поступившие на грант, - говорит Айгуль ЗАРИФОВА. - Приходит девушка, говорит: "Я окончила машиностроение". Я спрашиваю, какой смысл было оканчивать машиностроение, если нет интереса и хотя бы теоретических знаний, говорит: "Ну, это же был грант". При этом знаний ноль. Ихтиологи приходят часто. Люди сейчас готовы поменять профессию. Например, приходят педагоги, которые хотят работать по другой специальности с заработной платой выше той, что сейчас получают, при этом не знают, кем хотят работать.
Дети минус карьере
Как выяснилось, уральцы просят работу в среднем за 70-80 тысяч тенге. Но согласны и на 50 тысяч.
- Хорошие бухгалтеры работают на зарплату не меньше 100 тысяч тенге, согласны и на меньшее, но при определенных условиях, - говорит директор агентства. - Кадровики с опытом работы тоже в среднем работают за 80 тысяч тенге. К примеру, сейчас у меня есть две вакансии на кадровиков с зарплатой в 70 тысяч тенге. Но там условия очень жесткие. Работодатель требует чуть ли не в договоре указать, что работник не будет выходить на больничный и в декрет, и выходить замуж. Для женщин это слишком жестко, ведь мы люди, не знаем, когда будем болеть. Также работодатели менее охотно берут женщин с маленькими детьми. Еще одно требование работодателей - это возраст до 40 лет, при этом требуют большой опыт. Самая большая зарплата, которую в кадровом агентстве предлагали работодатели, - это 400 тысяч тенге за опытного юриста со знанием английского и казахского языков. Минимальная - 40 тысяч тенге, это должность офис-менеджера, менеджер по госзакупкам «стоит» 50-60 тысяч тенге. Национальность тоже играет роль. Компании сразу говорят, что нужны, скажем, только русские.
К слову, уральцы охотно ездят на работу в Россию. Точнее ездили до девальвации в ноябре прошлого года. Сейчас разница в заработках стала небольшая, поэтому спрос немного поутих.
- К тому же там (в России - прим. автора) легче устроиться молодым людям без опыта работы, - рассказали в другом кадровом агентстве. - Например, в Самару набираем девушек без опыта работы на должность кассиров. Их там обучают 1С-бухгалтерии, которая им и здесь не помешает, если вдруг там что-то не срастется. Средняя зарплата 30 тысяч рублей.
В основном же в Самарскую, Московскую области России, а также в Ханты-Мансийск и Магадан уральцы едут по строительным специальностям или вовсе без специальности.