Иллюстративное фото с сайта www.lugacity.ru Иллюстративное фото с сайта www.lugacity.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда. - Апелляционная судебная коллегия  по уголовным делам Атырауского областного суда, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ТУРЫСБЕКОВОЙ, приговор суда №2 города Атырау оставила без изменения, апелляционную жалобу осужденной - без удовлетворения, - сказал пресс-секретарь суда Боранбай ГАЛИЕВ. В областном суде напомнили предысторию уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «Аsia Credit Bank» в городе Атырау ТУРЫСБЕКОВОЙ. Женщина, работая директором банка, используя свое служебное положение, путем присвоения и растраты похитила вверенные ей денежные средства в крупном размере. Суд №2 города Атырау 3 декабря 2014 года осудил ее по пункту б части 3 статьи 176 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" к 6 годам лишения свободы с конфискацией  имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью на срок 2 года 6 месяцев. - На основании ч. 3,6 статьи 58 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначенным по предыдущему приговору, окончательно женщину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с конфискацией  имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью на срок 2 года 6 месяцев. Местом отбытия наказания определена исправительная колония общего режима. С ТУРЫСБЕКОВОЙ взыскано в пользу АО «Аsia Credit Bank» 17 млн тенге, в доход государства - госпошлина в сумме 510 тыс тенге, - уточнил Боранбай ГАЛИЕВ. Также в пресс-службе пояснили, что суд первой инстанции при назначении наказания осужденной учел обстоятельства, смягчающие ответственность осужденной: чистосердечное раскаяние и наличие несовершеннолетнего ребенка. В апелляционной жалобе осужденная, раскаиваясь в совершении преступления, не оспаривая квалификацию преступления, просила применить отсрочку отбывания наказания, так как у нее имеется несовершеннолетний ребенок. - Исследовав доводы жалобы и материалы уголовного дела, апелляционная судебная коллегия, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 411 и статьями 422-423 УПК РК, приговор суда №2 города Атырау от 3 декабря 2014 года в отношении ТУРЫСБЕКОВОЙ оставила без изменения, апелляционную жалобу осужденной - без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу с момента оглашения, - подчеркнул Боранбай ГАЛИЕВ.