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Социум

Куандык Бишимбаев вышел на свободу по УДО

Экс-министр национальной экономики РК был осуждён на 10 лет за коррупцию, сообщает informburo.kz Фото с сайта The Steppe Решением Абайского суда города Шымкент осуждённый за коррупцию экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев освобождён условно-досрочно. Информацию подтвердили в пресс-службе суда. - Абайский районный суд города Шымкента рассматривал дело. Судья Шарипова. Ходатайство об УДО Бишимбаева было направлено в соответствующие органы, освобождает заключенных под стражу КУИС, – прокомментировали в пресс-службе Абайского суда. 14 марта 2018 года Куандыка Бишимбаева приговори
Кристина Кобина
Куандык Бишимбаев вышел на свободу по УДО

Экс-министр национальной экономики РК был осуждён на 10 лет за коррупцию, сообщает informburo.kz

Фото с сайта The Steppe Решением Абайского суда города Шымкент осуждённый за коррупцию экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев освобождён условно-досрочно. Информацию подтвердили в пресс-службе суда. - Абайский районный суд города Шымкента рассматривал дело. Судья Шарипова. Ходатайство об УДО Бишимбаева было направлено в соответствующие органы, освобождает заключенных под стражу КУИС, – прокомментировали в пресс-службе Абайского суда. 14 марта 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в получении взяток по двум эпизодам на 345 млн тенге и 2 млн долларов и организации хищения свыше миллиарда тенге. 29 декабря 2018 года Толебийский районный суд города Ленгер Туркестанской области частично удовлетворил ходатайство экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева об облегчении условий содержания. Бишимбаеву отказали в переводе в колонию-поселение, но определили отбывание в колонии общего режима и направили в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3, которое дислоцируется в Шымкенте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Экономика

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