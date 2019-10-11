Куандык Бишимбаев вышел на свободу по УДО

Экс-министр национальной экономики РК был осуждён на 10 лет за коррупцию, сообщает informburo.kz Фото с сайта The Steppe Решением Абайского суда города Шымкент осуждённый за коррупцию экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев освобождён условно-досрочно. Информацию подтвердили в пресс-службе суда. - Абайский районный суд города Шымкента рассматривал дело. Судья Шарипова. Ходатайство об УДО Бишимбаева было направлено в соответствующие органы, освобождает заключенных под стражу КУИС, – прокомментировали в пресс-службе Абайского суда. 14 марта 2018 года Куандыка Бишимбаева приговори