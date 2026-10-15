Куда идут триллионы: в Казахстане подвели итоги по инвестициям за восемь месяцев

За январь-август 2026 года объём инвестиций в основной капитал Казахстана вырос на 17%. Как сообщает Ranking.kz, с учётом инфляции реальный прирост показателя составил 8,1%.

Более 40% всех привлечённых средств поступило в промышленность. Основной объём финансирования распределился между обрабатывающим сектором (1,9 триллиона тенге, или 14,1%) и горнодобывающей отраслью (1,87 триллиона тенге, или 13,9%). В энергетику направили 1,3 триллиона тенге (9,7%), а в сферу водоснабжения и обращения с отходами - 388,2 миллиарда тенге (2,9%). Реальный рост вложений в обрабатывающем секторе составил 39,9%, а в энергетике - 49,3%.

Аналитики отмечают, что высокая инвестиционная активность сохраняется на протяжении последних лет. С 2019 по 2026 год в стране запустили 1226 промышленных проектов общей стоимостью 8,7 триллиона тенге, что позволило создать около 107 тысяч постоянных рабочих мест. Большинство из них - 1072 объекта - относятся к обрабатывающей промышленности.

По количеству реализованных проектов среди регионов лидируют Шымкент (130) и Астана (91). В Акмолинской и Алматинской областях запустили по 81 объекту, в Жамбылской - 76, в Алматы - 71.

В течение 2026 года в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию ещё 200 промышленных предприятий на сумму около 1,7 триллиона тенге. Ожидается, что их запуск обеспечит порядка 17,3 тысячи рабочих мест.

