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Социум

Куда позвонить уральцам, чтобы вывести мусор со дворов

С 1 апреля в городе начался санитарно-экологический месячник. После субботника жители Уральска могут позвонить в специальные службы, которые вывезут собравшийся мусор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 1 апреля по 1 июня в Уральске пройдет двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. В это время будет проводиться работа по очистке территории, по покраске фасадов зданий, покосу травы, очистке арыков и посадке деревьев. Как сообщили в пресс-службе акима города, чтобы вывезти мусор со дворов многоэтажных домов, уральцам достаточно позвонить по следующим ном
Арайлым Усербаева
Куда позвонить уральцам, чтобы вывести мусор со дворов
С 1 апреля в городе начался санитарно-экологический месячник. После субботника жители Уральска могут позвонить в специальные службы, которые вывезут собравшийся мусор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Более пяти тысяч человек вышли на субботник в ЗКО
Более пяти тысяч человек вышли на субботник в ЗКО
С 1 апреля по 1 июня в Уральске пройдет двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. В это время будет проводиться работа по очистке территории, по покраске фасадов зданий, покосу травы, очистке арыков и посадке деревьев. Как сообщили в пресс-службе акима города, чтобы вывезти мусор со дворов многоэтажных домов, уральцам достаточно позвонить по следующим номерам: - сбор и вывоз крупногабаритного мусора и отходов: +7 775 412 21 59 ТОО "Жайык таза кала"; -сбор и вывоз мелкого и бытового мусора и отходов: +7 777 404 17 77 21 39 82 ТОО "Орал таза сервис». – По вопросам, касающимися санитарной очистки, вы можете позвонить по номеру 51-01-14 в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, - проинформировали в акимате города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
субботник мусор

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