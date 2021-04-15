Куда позвонить уральцам, чтобы вывести мусор со дворов

С 1 апреля в городе начался санитарно-экологический месячник. После субботника жители Уральска могут позвонить в специальные службы, которые вывезут собравшийся мусор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 1 апреля по 1 июня в Уральске пройдет двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. В это время будет проводиться работа по очистке территории, по покраске фасадов зданий, покосу травы, очистке арыков и посадке деревьев. Как сообщили в пресс-службе акима города, чтобы вывезти мусор со дворов многоэтажных домов, уральцам достаточно позвонить по следующим ном