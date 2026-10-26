Куда уходят миллиарды инвестиций и где появляются рабочие места в районе ЗКО

С начала года в Теректинском районе реализован 21 проект на сумму 31,4 миллиарда тенге. Благодаря этому создано более 60 рабочих мест.

Аким Теректинского района Алия Мухамбетжанова на брифинге в РСК рассказала об экономическом развитии района, инвестициях, промышленности и демографической ситуации.

Бюджет района

По состоянию на 1 октября 2026 года налоговые поступления в бюджет района составили 2,49 миллиарда тенге, план исполнен на 67,6%. Поступления от штрафов достигли 49,9 миллиона тенге, или 81,9% от плана. Доходы от продажи основного капитала составили 389,9 миллиона тенге при плане 218,2 миллона тенге. Таким образом, план по этому направлению выполнен на 178,6%.

Инвестиции и новые проекты

С начала года объём инвестиций в основной капитал района составил 31,4 миллиарда тенге. Из них 27,2 миллиарда тенге приходится на частные инвестиции, ещё 4,3 миллиарда тенге — на бюджетные средства.

В районе сформирован реестр из 24 инвестиционных проектов общей стоимостью 41,8 миллиапд тенге. Из них 13 проектов относятся к сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу на сумму 15,5 миллиардов тенге. Ещё два проекта стоимостью 10,5 миллиарда тенге связаны с энергетикой, два проекта на такую же сумму — со строительством.

Кроме того, в сфере туризма запланирован один проект стоимостью 350 млн тенге. Ещё шесть бюджетных проектов оцениваются в 4,9 миллиарда тенге. С начала года реализован 21 проект на сумму 31,4 миллиарда тенге. Благодаря этому создано более 60 рабочих мест.

Малый и средний бизнес

В районе зарегистрировано 2 035 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 1 901 продолжает работать. В этом секторе заняты 4 093 человека.

Рост промышленного производства

За девять месяцев текущего года объём промышленного производства в Теректинском районе достиг 14 млрд 697 млн тенге. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Население и демография

В состав Теректинского района входят 15 сельских округов и 49 населённых пунктов. Численность населения составляет 37 870 человек. С начала года в районе родились 265 детей, ещё 1 639 человек прибыли на постоянное или временное проживание. Экономически активное население насчитывает около 21 тыс. человек — это 55% от общего числа жителей района.