Куда жаловаться на соседей за шум, мусор и курение

С шумными, неаккуратными или конфликтными соседями сталкиваются многие. Разговор помогает не всегда, а некоторые привычки могут нарушать не только покой жильцов, но и закон. За шум, мусор, курение в подъезде и другие нарушения предусмотрены штрафы.

Krisha.kz разбиралась, куда обращаться в каждой ситуации, как зафиксировать нарушение и какое наказание может грозить соседям.

Если сосед шумит после 22:00, необходимо обращаться в 102 или к участковому (штраф 21 625 тенге - 5 МРП, ст. 437);

Если сосед мусорит в подъезде, необходимо обращаться в 102, ОСИ, КСК (штраф 21 625 тенге - 5 МРП, ст. 434-2);

Если сосед захламляет подъезд, необходимо обращаться в 102, ОСИ, КСК (штраф 21 625 тенге - 5 МРП, ст. 410);

Если сосед курит в подъезде, необходимо обращаться в 102 или к участковому (штраф 62 875 тенге - 15 МРП, ст. 441);

Если сосед пьёт алкоголь в подъезде, необходимо обращаться в 102 или к участковому (штраф 21 625 тенге - 5 МРП, ст. 440);

Если сосед выпускает животных в подъезд, необходимо обращаться в 102 или к участковому (штраф 43 250 тенге -10 МРП, ст. 407-2);

Если сосед ругается матом, пристаёт к соседям, необходимо обращаться в 102 или к участковому (штраф 86 500 тенге - 20 МРП, ст. 434), общественные работы или арест до 15 суток;

Если сосед портит чужое имущество, необходимо обращаться в 102, ОСИ, КСК (штраф 216 250 тенге - 50 МРП, ст.147-1)

или арест до 20 суток.

Штрафы указаны в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК. В 2026 году 1 МРП составляет 4325 тенге

Что делать, если сосед нарушает правила

Сначала поговорите. Объясните соседу, что именно мешает. Иногда человек действительно не замечает проблему.

Зафиксируйте нарушение. Снимайте фото и видео, записывайте дату и время. Если в доме есть камеры, попросите сохранить нужный фрагмент. Можно также заручиться поддержкой других соседей и сохранить номера предыдущих обращений в полицию. Это особенно важно, если нарушение повторяется.

Обратитесь в соответствующую службу. Если речь идёт о нарушении общественного порядка - звоните 102 или обращайтесь к участковому. По вопросам общего имущества дома - в ОСИ или управляющую компанию. При угрозе жизни, здоровью или безопасности звоните 109.

Если нарушение не прекращается, подать обращение в полицию можно и через «Е-Отиниш». Укажите обстоятельства, приложите имеющиеся доказательства и сохраните номер обращения.

Не усугубляйте конфликт

Даже если сосед не реагирует на замечания, не стоит устраивать ответные акции или пытаться разобраться с ним самостоятельно. Это может только усилить конфликт. Надёжнее зафиксировать нарушение и действовать официально.