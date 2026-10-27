Күмістен жасалған жаңа коллекциялық монета айналымға шықты

Ұлттық банк күмістен жасалған жаңа коллекциялық монетаны айналымға шығарды. Жаңа ділдә "AQYQ" деген атауға ие. Ол "Сиқырлы нышандар" сериясымен бес мың дана жарық көрді. Жаңа монетаның салмағы -20 грамм, диаметрі-33 мм, дайындау сапасы -antique silver, номиналы - 1000 теңгені құрайды.
- "AQYQ" - жартылай асыл тас. Халцедон тобына жатады. Зергерлік бұйымдар мен сәндік заттарда қолданылады. Монетаның көркемдік безендірілуінен қазақ зергер өнерінің қолтаңбасы айқын көрінеді: зерделі сіркелеу әдісі, теріс бетіндегі өрнек пен ақық қондырмасы өзара жарасым тапқан. Монетаның жоғарғы бөлігінде алқа бауын тағуға мүмкіндік беретін арнайы баулық қарастырылған, - деп хабарлады Ұлттық банк.
Коллекциялық монеталар Теңге сарайында дайындалады. Жаңа монеталар ел аумағында өзінің белгіленген құнына сай барлық төлем түрінде қабылдауға, сондай-ақ елдің барлық банкінде банк шоттарына есепке алуға, аударуға, ұсақтауға және айырбастауға жатады.
Коллекциялық монеталарды Ұлттық банктың интернет-дүкенінен https://kazcoins.nationalbank.kz сатып алуға болады.