Токаев назначил нового главу отдела защиты информационных ресурсов Администрации Президента

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о кадровых изменениях в Администрации президента. Ержан Сейткулов освобождён от должности заведующего отделом защиты информационных ресурсов АП РК, а новым руководителем отдела назначен Нурболат Магзумов. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Ержан Сейткулов работала в Администрации президента с ноября 2023 года. Он начинал с позиции заместителя заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов, а в декабре того же года возглавил его. С августа 2024 года он занимал должность заведующего отделом защиты информационных ресурсов АП РК.

До перехода в Администрацию президента Сейткулов активно занимался научной деятельностью: работал в Казахстанском филиале МГУ имени М. В. Ломоносова и ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва, а также возглавлял НИИ информационной безопасности и криптологии ЕНУ. С августа 2022 года и до прихода в АП РК руководил Инженерно-техническим центром Управления делами Президента.