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Социум

Токаев назначил нового главу отдела защиты информационных ресурсов Администрации Президента

Новым руководителем отдела назначен Нурболат Магзумов.
Варвара Тыщенко
Токаев назначил нового главу отдела защиты информационных ресурсов Администрации Президента
Фото пресс-службы Акорды

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о кадровых изменениях в Администрации президента. Ержан Сейткулов освобождён от должности заведующего отделом защиты информационных ресурсов АП РК, а новым руководителем отдела назначен Нурболат Магзумов. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Ержан Сейткулов работала в Администрации президента с ноября 2023 года. Он начинал с позиции заместителя заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов, а в декабре того же года возглавил его. С августа 2024 года он занимал должность заведующего отделом защиты информационных ресурсов АП РК.

До перехода в Администрацию президента Сейткулов активно занимался научной деятельностью: работал в Казахстанском филиале МГУ имени М. В. Ломоносова и ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва, а также возглавлял НИИ информационной безопасности и криптологии ЕНУ. С августа 2022 года и до прихода в АП РК руководил Инженерно-техническим центром Управления делами Президента.

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