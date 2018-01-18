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Бизнес-новости

Купить квартиру по программе «Нұрлы жер» стало еще проще

В Казахстане активно набирает обороты государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер», с помощью которой любой желающий может купить квартиру в новом доме, оформив максимально выгодную ипотеку. Недавно в условия программы были внесены изменения и теперь у казахстанцев появилось еще больше возможностей приобрести собственное жилье. О тонкостях оформления кредита в рамках «Нұрлы жер» рассказал директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. - Чем отличается обычный кредит на жилье от ипотеки в рамках программы «Нұрлы жер»? - В настоящее время кредит на жилье в рам
gorod
Купить квартиру по программе «Нұрлы жер» стало еще проще
В Казахстане активно набирает обороты государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер», с помощью которой любой желающий может купить квартиру в новом доме, оформив максимально выгодную ипотеку. Недавно в условия программы были внесены изменения и теперь у казахстанцев появилось еще больше возможностей приобрести собственное жилье. О тонкостях оформления кредита в рамках «Нұрлы жер» рассказал директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев.
- Чем отличается обычный кредит на жилье от ипотеки в рамках программы «Нұрлы жер»? - В настоящее время кредит на жилье в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является самым выгодным ипотечным предложением на рынке. Суть программы в следующем: любой казахстанец может взять в банке кредит на покупку первичного жилья, при этом государство выплатит за него часть ставки вознаграждения. В итоге ежемесячный платеж для заемщика снижается на 30-40% по сравнению с обычной банковской ипотекой. В отличие от других льготных жилищных программ для получения кредита по «Нұрлы жер» не нужно стоять в очереди. Кроме того, количество уже имеющегося в собственности у заемщика жилья не имеет значения. И еще один плюс – отсутствие банковских комиссий за рассмотрение и организацию займа. - Где можно оформить ипотеку по программе «Нұрлы жер» и на каких условиях? - В любом банке, который работает с Казахстанской ипотечной компанией в рамках этой программы. Например, в Банке ВТБ (Казахстан) конечная ставка вознаграждения для заемщика в рамках «Нұрлы жер» составит 10%. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 20 млн. тенге, для жителей регионов Казахстана – 15 млн. тенге, сроком до 15 лет. Для оформления кредита нужно подать завку в банк. Мы предлагаем нашим клиентам оформить заявку на сайте банка, либо в его отделениях, расположенных во всех крупных городах страны. - Недавно начали действовать новые условия получения ипотеки по этой программе, что изменилось? - Во-первых, теперь заёмщик в качестве 30% первоначального взноса сможет предоставить равноценный дополнительный залог в виде жилой недвижимости, принадлежащей ему или третьим лицам, например, родителям. Раньше первоначальный взнос можно было вносить только деньгами. Во-вторых, в качестве первоначального взноса теперь засчитывается предоплата заёмщика в адрес застройщика. Это очень выгодно тем, кто хочет купить квартиру в еще строящемся доме. Также расширено понятие первичного жилья для случаев, когда реализация жилья от застройщика осуществляется иными юридическими лицами. То есть, если строит одна компания, а продает квартиры в новых домах другая. - Можно ли погасить ипотечный кредит досрочно? - Чаще всего ипотечные кредиты можно вернуть раньше срока, только с уплатой штрафных комиссий. Но, кредит, оформленный по программе «Нұрлы жер» в Банке ВТБ (Казахстан) можно вернуть в любое время без санкций. - Кто является собственником квартиры, купленной за счет ипотечного кредита? - Недвижимость будет собственностью клиента банка, то есть того, кто выступает покупателем по договору купли-продажи. Если у Вас еще остались вопросы можете задать их специалистам Банка ВТБ (Казахстан) по номеру 5050 с мобильного. Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний.

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