Купить квартиру по программе «Нұрлы жер» стало еще проще

В Казахстане активно набирает обороты государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер», с помощью которой любой желающий может купить квартиру в новом доме, оформив максимально выгодную ипотеку. Недавно в условия программы были внесены изменения и теперь у казахстанцев появилось еще больше возможностей приобрести собственное жилье. О тонкостях оформления кредита в рамках «Нұрлы жер» рассказал директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. - Чем отличается обычный кредит на жилье от ипотеки в рамках программы «Нұрлы жер»? - В настоящее время кредит на жилье в рам