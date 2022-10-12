Куривших электронные сигареты детей сняли на видео в Атырау
Родителей подростков оштрафовали, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
В социальных сетях распространяется видео с подростками, курящими электронные сигареты. Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, ими оказались ученики школы №16. В присутствии родителей с детьми провели профилактическую беседу, а папам и мамам выписали штраф в 45 945 тенге (нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком).
– Для усиления контроля поведения подростков вне школы, в учебных заведениях проводят внеочередные родительские собрания. На встречах педагогов и родителей поднимаются вопросы по предупреждению правонарушений со стороны школьников, а также об ответственности родителей по воспитанию своих детей, - добавили в областном акимате.
Кроме того, начинают работать комиссии, которые будут проводить мониторинг в магазинах, расположенных в непосредственной близости от школ.