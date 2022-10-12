– Для усиления контроля поведения подростков вне школы, в учебных заведениях проводят внеочередные родительские собрания. На встречах педагогов и родителей поднимаются вопросы по предупреждению правонарушений со стороны школьников, а также об ответственности родителей по воспитанию своих детей, - добавили в областном акимате.

Скриншот с видео В социальных сетях распространяется видео с подростками, курящими электронные сигареты. Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, ими оказались ученики школы №16. В присутствии родителей с детьми провели профилактическую беседу, а папам и мамам выписали штраф в 45 945 тенге (нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком).Кроме того, начинают работать комиссии, которые будут проводить мониторинг в магазинах, расположенных в непосредственной близости от школ.

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