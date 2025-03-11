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Социум Экономика

Курс доллара снизился до 488,5 тенге

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 11 марта средневзвешенный курс доллара составил составил 488,53 тенге. С пятницы он снизился на 5,73 тенге.
Кристина Кобина
Курс доллара снизился до 488,5 тенге

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 11 марта средневзвешенный курс доллара составил составил 488,53 тенге. С пятницы он снизился на 5,73 тенге, за месяц – на 21,38 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

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  • доллар: покупка – 488-489 тенге, продажа – 490-491 тенге;
  • евро: покупка – 530-531 тенге, продажа – 534-535 тенге;
  • рубль: покупка – 5,5-5,55 тенге, продажа – 5,6-5,65 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в Уральске обменники установили следующие курсы:

  • доллар: покупка – 490 тенге, продажа – 496 тенге;
  • евро: покупка – 531 тенге, продажа – 539 тенге;
  • рубль: покупка – 5,53 тенге, продажа – 5,6 тенге.

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