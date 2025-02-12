Курс доллара почти вернулся к отметке в 500 тенге

По данным портала Kurs.kz, в на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары уже по 500 тенге.

По итогам дневных торгов 12 февраля на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара США составил 501,31 тенге. Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 12 февраля, составляет 506,43 тенге. 20 января курс доллара составлял 530 тенге.

К слову, в последний раз курс доллара 499 тенге составлял 11 ноября 2024 года. До сегодняшнего дня курс он был выше 500 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары уже по 500 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара:

Уральск: покупка – 501 тенге; продажа – 510 тенге.

Актобе: покупка – 500 тенге; продажа – 509 тенге.

Актау: покупка – 501 тенге; продажа – 506 тенге.