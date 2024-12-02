Доллар по 530, евро по 560: тенге продолжает падать

Курс доллара США в обменных пунктах продолжает бить рекорды. Официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком на 2 декабря составляет 511,22 тенге. Но в обменниках пунктах свой курс: 518 покупка, 520 - продажа. Растет и курс евро. При официальном курсе в 540,05 тенге, евро покупают по 540 тенге, а продают по 560.

Курс валют в обменниках Уральска на 2 декабря выглядит так:

Доллар: покупка - 518 тенге, продажа - 530 тенге;

Евро: покупка - 540 тенге, продажа - 560 тенге;

Рубль: покупка - 4,90 тенге, продажа - 5,10 тенге.

Между тем, Нацбанк сегодня сделал заявление. Так, по данным финрегулятора, по итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 млн долларов США, а общий объем торгов составил 5,5 млрд долларов США.

- Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1 260 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в декабре 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 800 до 900 млн долларов США, - говорится в сообщении Нацбанка.

Также в ведомстве отметили, что в соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный Банк не покупал доллары США в инвестпортфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована.

А для повышения сбалансированности валютного рынка 19 ноября вышло постановление правительства о возобновлении нормы об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

- В рамках реализации решения Правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд Национальный Банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема. В ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 133,8 млн долларов США. Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО «Казатомпром» была завершена, - говорится в сообщении.

Для сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге в ноябре Нацбанк провел валютные интервенции на сумму более 1 млрд долларов США.