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Социум Экономика

Курс доллара продолжает снижаться в казахстанских обменниках

Снижается и курс евро.
Дана Рахметова
Курс доллара продолжает снижаться в казахстанских обменниках

По итогам дневных торгов 11 февраля на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара снизился на 3,48 тенге и составил 506,43 тенге. Курс доллара США, установленного Нацбанком РК на 11 февраля, составляет 10,49 тенге. Вчера курс американской валюты был на уровне 511,18 тенге. 

Курс евро - 527,29 тенге, против вчерашних 530,6 тенге. Курс российского рубля - 5,27 тенге. 

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Курс валют в обменных пунктах Уральска 11 февраля выглядит так: 

  • Доллар США: покупка - 508-510 тенге, продажа - 520-522 тенге;
  • Евро: покупка - 520-523 тенге, продажа - 540-544 тенге;
  • Российский рубль: покупка - 5,20-5,24 тенге. продажа - 5,28 - 5,30 тенге.
евро обменные пункты Курс валюты доллар США

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