Курс доллара и евро в обменных пунктах Уральска

В первый рабочий день после новогодних праздников американскую валюту продают по 535 тенге.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Рк, не менялся с 1 января - 525,11 тенге, евро - 546,74 тенге, а российский рубль - 4,88 тенге.



Многие обменные пункты открылись сегодня, 5 января.

Курс валют в обменниках Уральска 5 января 2025 года выглядит так:

Доллар США: покупка - 526 тенге, продажа - 535 тенге;

Евро: покупка - 530 тенге, продажа - 550 тенге;

Российский рубль: покупка - 4,85 тенге, продажа - 5,15 тенге.

К слову, в декабре 2024 года Нацбанк продал 307,6 млн долларов США для "сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге".