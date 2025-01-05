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Социум Экономика

Курс доллара и евро в обменных пунктах Уральска

В первый рабочий день после новогодних праздников американскую валюту продают по 535 тенге.
Дана Рахметова
Курс доллара и евро в обменных пунктах Уральска

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Рк, не менялся с 1 января - 525,11 тенге, евро - 546,74 тенге, а российский рубль - 4,88 тенге.

Многие обменные пункты открылись сегодня, 5 января.

Курс валют в обменниках Уральска 5 января 2025 года выглядит так:

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  • Доллар США: покупка - 526 тенге, продажа - 535 тенге;
  • Евро: покупка - 530 тенге, продажа - 550 тенге;
  • Российский рубль: покупка - 4,85 тенге, продажа - 5,15 тенге. 

К слову, в декабре 2024 года Нацбанк продал 307,6 млн долларов США для "сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге". 

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