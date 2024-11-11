Курс доллара в Казахстане может подняться до 507 тенге — прогноз экспертов

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовал результаты очередного опроса среди профессиональных участников финансового рынка, проведенного в ноябре 2024 года.

В исследовании были рассмотрены прогнозы экспертов по ряду ключевых экономических индикаторов, включая стоимость нефти марки Brent, курс доллара США против казахстанского тенге, инфляцию и рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Один из самых заметных результатов опроса связан с инфляцией в Казахстане. Эксперты отметили, что в последние месяцы наблюдается более чем двукратное ускорение месячной инфляции, с 0,4% в сентябре до 0,9% в октябре 2024 года. Высокая амплитуда изменений инфляции создаёт неопределенность и, по мнению 75% участников опроса, будет препятствовать возобновлению цикла снижения базовой ставки Нацбанком.

Большинство респондентов (75%) ожидают, что на предстоящем заседании Нацбанка 29 ноября 2024 года ставка останется на уровне 14,25%.

Средняя оценка ожидаемой инфляции через год выросла с 8,1% в октябре до 8,4% в ноябре, что указывает на продолжающееся давление на ценовую стабильность.

При этом, эксперты ожидают, что базовая ставка останется на двухзначном уровне в ближайшие 12 месяцев и может составить 13%. Реальная процентная ставка, по прогнозам, снизится до 4,5% через год, против текущего уровня в 5,75%.

Один из ключевых вопросов, поднятых в исследовании, касался курса национальной валюты. На фоне снижения реальной ставки и ожидания падения цен на нефть, а также продолжающегося роста импорта и крупных выплат по внешнему долгу, эксперты прогнозируют возможное ослабление казахстанского тенге. В 2025 году предстоят значительные погашения внешних обязательств, включая еврооблигации Минфина на сумму 2,5 млрд долларов, что создаёт дополнительное давление на курс валюты.

Прогноз по курсу USD/KZT на 2025 год составит 507,1 тенге за доллар, что на 3,1% выше текущего уровня. Однако в краткосрочной перспективе, в течение следующего месяца, эксперты прогнозируют возможное укрепление тенге до 487,1 за доллар. Это связано с прохождением квартального налогового периода, а также с повышенными объёмами продаж иностранной валюты из Национального фонда Казахстана.

Важным индикатором, который также обсуждали эксперты, является стоимость нефти. В соответствии с прогнозами, цена барреля нефти марки Brent через год может составить 77,4 долларов, что на 1,5 доллара меньше, чем месяцем ранее. Это снижение связано с ожиданиями увеличения предложения нефти со стороны США и стран ОПЕК+, а также с негативным влиянием высоких ставок в мировой экономике на нефтяной спрос.

Снижение цен на нефть может оказать дополнительное давление на экономику Казахстана. В ответ на эти вызовы прогноз по росту ВВП страны на 2025 год был скорректирован и теперь составляет 4,3%, что ниже предыдущей оценки (4,4%).