Иллюстративное фото с сайта www.trkterra.ruПо мнению экспертов, одной из главных причин падения курса евро стало заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) о запуске программы количественного смягчения, когда регулятор покупает или берет в обеспечение финансовые активы для вложения определенного количества денег в экономику. Также отрицательное влияние на курс валют оказывает ожидание досрочных парламентских выборов в Греции, которые запланированы на 25 января. Добавим, что курс евро к доллару падает уже несколько недель. 5 января он снизился до 1,1860. Отметим, что европейская валюта не стоила так мало с марта 2006 года. При этом еще 2 января курс упал до двухлетних минимумов. Как отмечается, единая европейская валюта в паре с долларом закрылась чуть выше отметки в 1,20, но самое интересное произошло уже в выходные. Новостной фон напоминал 2011 год, когда в еврозоне бушевал финансовый кризис. 13 января пара евро-доллар торговалась около психологического уровня 1,1800, немного сдавая позиции. Общая волатильность при этом составила 0,8 процента.