Иллюстративное фото с сайта www.trkterra.ru Иллюстративное фото с сайта www.trkterra.ru Курс евро по отношению к доллару в ходе торгов упал до минимума за последние 11 лет, сообщает агентство Bloomberg. Котировки закрепились на уровне 1,13145. По мнению экспертов, одной из главных причин падения курса евро стало заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) о запуске программы количественного смягчения, когда регулятор покупает или берет в обеспечение финансовые активы для вложения определенного количества денег в экономику. Также отрицательное влияние на курс валют оказывает ожидание досрочных парламентских выборов в Греции, которые запланированы на 25 января. Добавим, что курс евро к доллару падает уже несколько недель. 5 января он снизился до 1,1860. Отметим, что европейская валюта не стоила так мало с марта 2006 года. При этом еще 2 января курс упал до двухлетних минимумов. Как отмечается, единая европейская валюта в паре с долларом закрылась чуть выше отметки в 1,20, но самое интересное произошло уже в выходные. Новостной фон напоминал 2011 год, когда в еврозоне бушевал финансовый кризис. 13 января пара евро-доллар торговалась около психологического уровня 1,1800, немного сдавая позиции. Общая волатильность при этом составила 0,8 процента.