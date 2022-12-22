Курс рубля снова снизился в Казахстане

Российскую валюту в обменниках продают по 6,5 - 6,7 тенге. 22 декабря средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 468,28 тенге. Официальный курс Нацбанка на 22 декабря составляет 470,28 тенге за один доллар. Доллар в обменниках Уральска продают по 472-474 тенге, покупают по 464-466 тенге. Официальный курс рубля на 22 декабря составляет 6,66 тенге. В Уральске рубль покупают в 6-6,2 тенге, продают по 6,5-6,7 тенге. Российский рубль начал резко падать. Это произошло после принятия очередного пакета санкций против России. Большинство экспертов склоняется к тому, что росс