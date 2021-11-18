Обоими компонентами вакцин против COVID-19 в Казахстане привито около 7,8 млн человек. Охват подлежащего вакцинации населения составляет 68,8% и 41,5% от общей численности казахстанцев.
Согласно мировому рейтингу, из 207 стран, где проводится вакцинация против коронавируса, Казахстан по охвату населения вакцинации двумя дозами находится на 104 месте. В лидерах Гибралтар, ОАЭ и Португалия - там вакцинированы более 86% всего населения стран.
Минздрав Казахстана с прошлой недели начал вакцинацию
подростков, беременных и кормящих женщин, что должно увеличить охват привитого населения.
Пока же больше всего полностью вакцинированных жителей в ВКО - 93,8% от подлежащего населения (844 тысячи человек). На втором месте Туркестанская область - 90,5% (946 тысяч человек). Тройку лидеров замыкает Шымкент - 88,8% от подлежащего населения (529 тысяч человек). Слабее всего иммунизация проходит в Западно-Казахстанской (54,1% от подлежащего населения или 224 тысячи человек), Костанайской (52,4% от подлежащего населения или 312 тысяч человек) и Мангистауской (39,5% от подлежащего населения или 153 тысячи человек) областях.
Скриншот. Доклад министра здравоохранения Казахстана на заседании правительства 16 ноября 2021 года
С сомневающимися в необходимости вакцинации проводили разъяснительную работу и мотивировали розыгрышами. Особо повезло жителям столицы и Актау - там среди привитых разыграли квартиру. В других регионах подарки помельче - автомобили, бытовая техники, путёвки на курорты. В ЗКО глава облздрава обещал разыграть автомобиль
, правда до сих пор его никто не получил
. В Балхаше, например, вакцинированным пенсионерам дарили пять тысяч тенге, которые можно потратить на продукты и коммуналку. Некоторые казахстанцы шутили и предлагали выдавать привитым подсолнечное масло и килограмм моркови.
Идея не нова, многие страны мира запустили акции в кампанию добровольной вакцинации. В Калифорнии власти объявляли лотерею, главный приз которой - 1,5 миллиона долларов. На севере Таиланда же разыгрывали живых коров. Правда, большинство стран всё же давали гарантированные призы каждому вакцинированному - еда, напитки, купоны, наличные деньги. Подарки бывали и очень странными: в Лас-Вегасе можно было получить бесплатный танец от вакцинированной участницы шоу, сельчанам Индонезии после прививки выдавали живых кур.
Впрочем, в эффективности таких акций специалисты сомневаются. Практикующий казахстанский психолог Елена Игина считает, что сподвигнуть розыгрышем на вакцинацию можно только жителей РК из социально-уязвимых слоёв населения.
- Людей, живущих на грани бедности, такие розыгрыши могут мотивировать. Если же человек и не хотел вакцинировать, он не пойдёт. В стране сформировалось большое недоверие к органам власти, поскольку люди перестали чувствовать себя защищёнными после жёстких локдаунов, когда их оставили по сути без поддержки. 42 500 тенге - это не самая волшебная помощь. Много лет Казахстан потратил на то, чтобы у людей было желание расширять свои семьи. Их приучили, что можно не боятся, когда детей много. Но вот четыре человека прокормить на 42 500 сложно, - считает эксперт.
Подогревают недоверие и антиваксеры. По мнению психолога, большинство из них - люди, которые занимаются самопиаром на волне пандемии.
- Они не знают, как себя иначе поднять и вырасти. Я посмотрела несколько аккаунтов антиваксеров. Они кричат, что они «за народ» и между тем идёт реклама супер дорогих брендовых вещей. Если я борец за правду, я, конечно, не должен прозябать в нищете. Но рекламировать брендовые вещи, когда «твой народ» не расцветает.. это не самый лучший показатель, на мой взгляд, - отмечает психолог.
К сожалению, не в пользу вакцинации порой работают и сами медики. Некоторые заделались противниками иммунизации. Другие же, по словам Елены Игиной, больше смотрят на статистику, чем на пациентов.
- У меня был случай в практике, когда женщина хотела пройти вакцинацию. Медсестра замерила давление - 120 и 170, и сказала, что несмотря на такие высокие показатели, проведёт вакцинацию. Женщина попросила позвать врача. Он уже осмотрел её, выписал лечение и сказал прийти через две недели. В итоге человек вакцинировался, но доверие к медработнику было потеряно, - рассказала психолог.
На вопрос - как же тогда правильно мотивировать казахстанцев, специалист ответила, что поможет только повышение грамотности населения.
- Надо рассказывать, как работают вакцины. Говорить, что всегда надо проходить осмотр перед получением прививки. И не пугать людей. После статистики смертности человек уже просто перестаёт слушать. Нужны только разъяснения на простом и понятном языке, - заключила специалист.
Тем временем в Казахстане скоро начнётся ревакцинация
. Как будут мотивировать граждан - пока неясно. Как и что делать с теми казахстанцами, которые имеют возможность защитить себя, но отказываются получать даже первую дозу вакцины.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.