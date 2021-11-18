- Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК №49 «О проведении ревакцинации населения», медицинские работники подлежат ревакцинации против КВИ. В связи с этим, для проведения разъяснительной работы среди сотрудников, проводится сбор информации по ранее полученным вакцинам, - говорится в сообщении.

- Медработники, которые не получили вакцину или не хотят ревакцинироваться по каким-то соображением, не будут допускаться к работе с пациентами. Если у этих медиков нет чётких мотивированных отказов, метотводов, если они не переболели в течение трёх месяцев, то они будут отстраняться от работы с пациентами, – сказала Султангазиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне в чатах распространилась жалоба врачей одной из больниц города. В рассылке говорится, что не прошедшие ревакцинацию работники будут отстранены от работы. В пресс-службе управления общественного здравоохранения прокомментировали информацию.Сегодня, 18 ноября, в ходе брифинга в РСК заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлану Султангазиеву спросили - правда ли, что работников могут отстранить. Получить более менее чёткий ответ удалось лишь с третьего раза.Она пояснила, что специфический иммунитет после получения векторной вакцины сохраняется до девяти месяцев, после получения инактивированной вакцины - до шести месяцев. После этого человек становится более восприимчивым к любой инфекции, в том числе коронавирусной.