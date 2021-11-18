Цены на ГСМ невозможно регулировать - Магзум Мирзагалиев
Цена на топливо в Казахстане не будет регулироваться, заявил министр энергетики, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Министр энергетики Магзум Мирзагалиев во время пленарного заседания сената заявил, что разрабатываются системные изменения для стабилизации цен на топливо в стране: реконструкция трёх НПЗ, формирование материально-технической базы запаса и контроль ГСМ путём установки спецоборудования на нефтяных базах.
- Цена на ГСМ не будет регулироваться. Невозможно регулировать. В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна из причин - большая разница в цене по сравнению с соседними странами, - сказал Мирзагалиев.
29 октября президент Казахстана раскритиковал ситуацию с дефицитом топлива в Казахстане. Четвёртого ноября Касым-Жомарт Токаев на заседании по развитию моногородов вернулся к этому вопросу и поднял тему ценового регулирования нефтепродуктов.
- Правительство должно брать на себя такую ответственность... Поэтому дайте мне вариант решения, поскольку это требует конкретных ответов. Иначе в подобной ситуации страна будет оказываться постоянно. В своё время мы отказались от ценового регулирования нефтепродуктов, но это не значит, что всё должно быть пущено на самотек. Может быть регулирование стоит вернуть, раз рынок работает только для себя, а не для граждан, - заявил тогда глава государства.
Ранее первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков объяснял, почему выросли цены на газ.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!