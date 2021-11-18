Цена на топливо в Казахстане не будет регулироваться, заявил министр энергетики, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска? Министр энергетики Магзум Мирзагалиев во время пленарного заседания сената заявил, что разрабатываются системные изменения для стабилизации цен на топливо в стране: реконструкция трёх НПЗ, формирование материально-технической базы запаса и контроль ГСМ путём установки спецоборудования на нефтяных базах.
- Цена на ГСМ не будет регулироваться. Невозможно регулировать. В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна из причин - большая разница в цене по сравнению с соседними странами, - сказал Мирзагалиев.
29 октября президент Казахстана раскритиковал ситуацию с дефицитом топлива в Казахстане. Четвёртого ноября Касым-Жомарт Токаев на заседании по развитию моногородов вернулся к этому вопросу и поднял тему ценового регулирования нефтепродуктов.
- Правительство должно брать на себя такую ответственность... Поэтому дайте мне вариант решения, поскольку это требует конкретных ответов. Иначе в подобной ситуации страна будет оказываться постоянно. В своё время мы отказались от ценового регулирования нефтепродуктов, но это не значит, что всё должно быть пущено на самотек. Может быть регулирование стоит вернуть, раз рынок работает только для себя, а не для граждан, - заявил тогда глава государства.
Ранее первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков объяснял, почему выросли цены на газ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.