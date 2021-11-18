– Главная цель мероприятия - пропаганда эстетического воспитания горожан. Коллекция не зря была названа "Жибек жол айшыктары" ("Полумесяц шелкового пути" - прим. автора). В третьем веке через Казахстан проходил Великий шёлковый путь, благодаря которому в нашу страну доставлялась ткань из разных стран. Вниманию зрителей были представлены костюмы, выполненные из различных тканей, кожи, меха животных с национальной атрибутикой, - рассказали в пресс-службе городского акимата.

День Независимости Республики Казахстан 16 декабря — является главным и единственным Национальным праздником Казахстана. Согласно закону Республики Казахстан О праздниках, в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

В городском отделе образования начался марафон "Тугыры биік Тәуелсіздік", который посвящён 30-летию со Дня Независимости. По информации городского акимата, первый день марафона начался с показа национальных костюмов и выставки "Жибек жолы айшыктары". Костюмы были сшиты преподавателями художественного труда и их учениками.Лучшими были названы работы креативных и современных учителей художественного труда средней общеобразовательной школы №19 Лауры Сариевой, СОШ №30 имени Хиуаз Доспановой Жемис Кайыровой, школы-лицея №41 Самал Баймурзиной, Художественной школы имени С.Гумарова Ботагоз Адиетовой, школы-гимназии №34 имени А.Тайманова Алтынай Гайсиной, СОШ №36 имени М.Ыксанова Лаззат Ахметжановой. Марафон "Тугыры биік Тәуелсіздік", посвященный 30-летию Независимости Казахстана, будет продолжаться и в будущем.