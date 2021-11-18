лавный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин говорил, что среди заболевших коронавирусом были выявлены привитые за рубежом . После Pfizer COVID-19 повторно инфицировались три человека в Алматы. Также известны единичные случаи заражения после вакцинации препаратом Moderna. Бекшин тогда рекомендовал гражданам, которые привились за границей,

обратиться в поликлинику по месту жительства, где их данные по вакцинации внесут в базу и им будет присвоен «зелёный» статус в приложении Ashyq.

В начале сентября г18 ноября заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева в ходе брифинга в РСК сообщила, что в поликлиники пришли около двух тысяч жителей и оформили свои паспорта вакцинации по прививкам, которые получили за границе. В основном они вакцинировались препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna.