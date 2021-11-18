- Несовершеннолетний сын правонарушителя донёс заведомо ложный вызов на пульт оператора «102» о якобы происходящей драке. В суде правонарушитель полностью признала вину несовершеннолетнего сына, - говорится в постановлении.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрели дело о заведомо ложном вызове специальных служб.Решением суда она подвергнута административному взысканию в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.