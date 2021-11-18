- "Умный механизм" закуплен по госзаказу и был установлен в протезно-ортопедическом центре "Салют-Орта". На предприятии изготавливают самую главную часть протеза – культеприёмную гильзу. От неё зависит посадка, комфорт и ходьба человека, - рассказали в ДУИС ЗКО.

- Ногу мне ампутировали ещё до осуждения после автокатастрофы, всё это время я передвигался на костылях. Теперь я как полноценный человек, - сказал заключенный.

Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО, осуждённому, отбывающему наказание в колонии Уральска, по государственному заказу установили "умный" протез. Его стоимость составила 572 тысячи тенге.Между тем в ведомстве отметили, что установкой протеза занимался техник-протезист Ваулин Максим, который приехал из Байкала РФ. А после он рекомендовал осужденному заниматься спортом и даже играть в футбол.К слову, мужчина отбывает наказание по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.