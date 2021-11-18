На пересечении улиц Гагарина и Луговая произошла коммунальная авария, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несколько микрорайонов Уральска остались без воды из-за аварии на КНС В пресс-службе ТОО «Батыс су арнасы» проинформировали, что 18 ноября произошла водопроводная течь из-под земли.
- Подача воды временно прекращается по адресам от улицы Лесозащитная по улице Гагарина до улицы З.Чапаева - Шукурова. Без водоснабжения остаются жители по адресам: улица Луговая 47/1, улицы Мясокомбинат дома №5, 8, 88/1, 88/2, 6/1. Мясокомбинат корпус - 2, 3 1, 1/1, 14, 6, 7, улица Шукурова 10, 9, 8/1, 6, 5, 4, 2, 3, 15, 5/1, 5/2, улица Затон Чапаева 11, 3/3, 23/1, Уральский Судоремонтный завод, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".
Восстановить водоснабжение обещают в течение дня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.