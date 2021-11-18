В ведомстве отметили, что все учителя пришли на работу с больничными листами, однако в программе Ashyq произошёл сбой, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Журналисты прошли в ТРЦ и ТРК Уральска со скриншотом статуса и по чужому смартфону 16 ноября на заседании оперштаба аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что три учителя и одна воспитатель детсада пытались зайти в учебные заведения с "красным" статусом. В отделе образования Уральска заверили, что это была ошибка в программе Ashyq и педагоги карантин не нарушали.
- Учителей штрафовать не будут, они пришли на работу после выздоровления с больничными листами. Просто в программе Ashyq данные не обновились. В школу преподаватели эти не заходили, они сразу же ушли. На следующий день у них уже статус был "зелёный", - рассказала главный специалист отдела образования Уральска Багдагуль Бактыгереева.
