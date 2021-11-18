На эти средства закуплены медицинские каталки, эндоскоп и электрохирургическое оборудование, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Грант на 224 тысячи долларов выделила Япония на приобретение медоборудования для ЗКО Сегодня, 18 ноября, областную многопрофильную больницу посетил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Казахстан Джун Ямада. Его ознакомили с проектами, реализованными при поддержке грантовой программы правительства Японии Kusanone ("Корни травы" - прим. автора).
Kusanone - это грантовая программа правительства Японии безвозмездной помощи социальным проектам по обеспечению человеческой безопасности (не более 85 тысяч долларов США). В программе могут принимать участие общественные организации. Например, местные НПО, некоммерческие организации, медицинские и образовательные учреждения. Организация должна действовать не более двух лет.  В Казахстане с 1997 года одобрено 108 проектов на общую сумму 7,1 миллионов долларов США, из них три проекта на сумму 224 тысяч долларов США в ЗКО.
Джун Ямада отметил, что главная цель программы "Корни травы" - приносить непосредственную пользу местному населению. В Западно-Казахстанской области реализовано три проекта больниц, включая областную многопрофильную больницу.
– В рамках реализации данного проекта выделено почти 60 тысяч долларов на приобретение медицинских каталок, эндоскопа, электрохирургического оборудования. Этих приборов не хватает, и поэтому жители не могут получить своевременную диагностику и лечение. Программа "Корни травы" основана на принципе "человеческой благодарности". Она нацелена на создание общества, в котором ни один человек не будет обделён, и в котором люди смогут жить спокойно. Мы очень рады, что благодаря поддержке правительства Японии пациенты вашей больницы получили возможность пройти диагностику и получить необходимое лечение. Мы надеемся, что ваша больница станет основой для дружеских отношений между Японией и ЗКО, - подчеркнул Джун Ямада.
Далее послу организовали экскурсию по областной больнице, где ему продемонстрировали - как закупленное оборудование используется в повседневной работе. Грант на 224 тысячи долларов выделила Япония на приобретение медоборудования для ЗКО Грант на 224 тысячи долларов выделила Япония на приобретение медоборудования для ЗКО Грант на 224 тысячи долларов выделила Япония на приобретение медоборудования для ЗКО Грант на 224 тысячи долларов выделила Япония на приобретение медоборудования для ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА