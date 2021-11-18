Kusanone - это грантовая программа правительства Японии безвозмездной помощи социальным проектам по обеспечению человеческой безопасности (не более 85 тысяч долларов США). В программе могут принимать участие общественные организации. Например, местные НПО, некоммерческие организации, медицинские и образовательные учреждения. Организация должна действовать не более двух лет. В Казахстане с 1997 года одобрено 108 проектов на общую сумму 7,1 миллионов долларов США, из них три проекта на сумму 224 тысяч долларов США в ЗКО.

– В рамках реализации данного проекта выделено почти 60 тысяч долларов на приобретение медицинских каталок, эндоскопа, электрохирургического оборудования. Этих приборов не хватает, и поэтому жители не могут получить своевременную диагностику и лечение. Программа "Корни травы" основана на принципе "человеческой благодарности". Она нацелена на создание общества, в котором ни один человек не будет обделён, и в котором люди смогут жить спокойно. Мы очень рады, что благодаря поддержке правительства Японии пациенты вашей больницы получили возможность пройти диагностику и получить необходимое лечение. Мы надеемся, что ваша больница станет основой для дружеских отношений между Японией и ЗКО, - подчеркнул Джун Ямада.

Сегодня, 18 ноября, областную многопрофильную больницу посетил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Казахстан Джун Ямада. Его ознакомили с проектами, реализованными при поддержке грантовой программы правительства Японии Kusanone ("Корни травы" - прим. автора).Джун Ямада отметил, что главная цель программы "Корни травы" - приносить непосредственную пользу местному населению. В Западно-Казахстанской области реализовано три проекта больниц, включая областную многопрофильную больницу.Далее послу организовали экскурсию по областной больнице, где ему продемонстрировали - как закупленное оборудование используется в повседневной работе.