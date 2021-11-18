Скриншот с видео В управлении полиции на метрополитене сообщили, трое молодых людей разыграли пассажиров метро. Они зашли в вагон с большой колонкой и внезапно громко включили музыку.

rOSpX5OjnBk

- Некоторые пассажиры, не ожидая внезапной трансляции музыки, просто-напросто пугались. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, нёсшим службу на станции «Жибек Жолы». На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно, - цитирует Polisia.kz заместителя начальника управления полиции на метрополитене Кайрата Журунова.

Молодым людям 19 и 22 лет вменяют статью за мелкое хулиганство. Материалы направлены в суд. Подозреваемые записали новое видео, на котором уже извиняются, объясняя своё поведение тем, что просто снимали пранк.

WejxgVNnhTU

